Divulgação Livro foi escrito pelo jornalista italiano Leonardo Guzzo





Foram 161 grandes prêmios na Fórmula 1, 41 vitórias, 80 pódios, 65 polepositions e 19 voltas mais rápidas. Números extraordinários e que, ao longo de 30 anos, podem até ter deixado de ser as melhores estatísticas de um piloto. Mas o talento e a genialidade de Ayrton Senna seguem incontestáveis. Para muitos, o maior piloto de todos os tempos que teve a carreira e a vida interrompidos há 30 anos da maneira mais abrupta. Sua vasta biografia ganha novo capítulo com a chegada de "Veloz como o Vento" (Maquinaria), uma obra que romanceia sua trajetória como piloto e a vida do ser humano Ayrton.



O livro foi escrito pelo jornalista italiano Leonardo Guzzo com realismo, paixão e inventividade. A obra traz as relações com amigos, familiares, amores, adversários e suas eternas corridas, numa narrativa que reúne talento, paixão e carisma de um homem que desafiou o tempo e os próprios limites.

Assistir às corridas e torcer pelo Ayrton era um ritual para muitas pessoas e é incrível (e doloroso também) como quase todos que o acompanhavam naquele fatídico domingo se lembram da cena do momento do acidente. “No dia 1º de maio de 1994, eu tinha quinze anos. Recordo o ritual dominical de assistir à Formula 1 na TV depois do almoço. Lembro-me de Senna assumindo a liderança no circuito de Ímola; das imagens terríveis do acidente na curva chamada Tamburello; e poucas horas depois da notícia da sua morte no hospital de Bolonha”, relata Guzzo.

Apaixonado por esporte, Leonardo também revela que logo após a morte de Senna desejou crescer logo para poder estudar jornalismo e trabalhar com o universo das corridas. Em dezembro de 2021, publicou seu livro sobre Ayrton Senna na Itália, e atualmente escreve para os jornais Il Mattino e Osservatore Romano e para a revista 50&più.

Para pautas e sugestões: [email protected]