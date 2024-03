Divulgação Autora Rackel Accetti perdeu a mãe e avó durante a pandemia da Covid-19





O luto é um processo pelo qual inevitavelmente todos nós passaremos um dia, onde alguns conseguem lidar melhor com o processo enquanto outros demoram um pouco mais.

Durante a pandemia da Covid-19, a autora Rackel Accetti perdeu abrupta e repentinamente sua mãe e sua avó, vivenciando o trágico momento de um adeus sem um momento de despedida. Enquanto vivia o processo de luto e querendo validar seu sentimento, Rackel idealizou a página no instagram “Ressinificando perdas” e logo percebeu uma identificação e um sentimento de pertencimento.

“O enlutado frequentemente se sente desajustado e inadequado. Ver que, apesar da individualidade do processo, temos muitos sentimentos e emoções semelhantes foi transformador para mim”, nos conta Rackel.

A partir desse acolhimento surgiu o livro “ Ressignificando Perdas” (editora Alfabeto) onde a autora compartilha sua vivência com o luto e propõe exercícios de ressignificação. Rackel diz que sempre indica para que as pessoas que estão no processo de luto que escrevam e exponha seus sentimentos no papel. “Escrever nos auxilia a compreender melhor as emoções e nos ajuda a desembaraçar um pouco desses sentimentos complexos”, explica Accetti.

O livro traz uma escrita afetiva e ajuda o leitor a entender seus sentimentos, reorganizando-os.

