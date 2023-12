Divulgação Confederação dos Tamoios é o cenário de ficção histórica





Caracterizado como um movimento de resistência, a Confederação dos Tamoios (1554 e 1567) foi chefiada por líderes indígenas do Litoral Norte paulista e sul fluminense, que organizaram uma revolta contra os colonos portugueses, que além de explorar o território, buscavam escravizar a mão de obra indígena. Baseado nesse momento histórico, o autor Víktor Waewell escreveu a ficção histórica “Guerra dos Mil Povos: um épico durante a nossa maior revolta indígena” .



O livro faz uma reconstituição dos acontecimentos e narra a história de Afonso, um guerreiro português que vendeu a armadura e vem ao Brasil em busca de paz. No entanto, logo após ouvir a tão esperada frase “Terra à vista!”, próximo à entrada da Baía de Guanabara, escuta estouros de canhão. Estava em curso uma batalha naval entre naus portuguesas e centenas de canoas indígenas, numa época anterior à fundação da cidade do Rio de Janeiro. Ali, acontecia a chamada Confederação dos Tamoios, uma guerra de grandes proporções entre os povos indígenas e os fidalgos escravistas.





No Brasil do século XVI, o protagonista viverá uma história de amor, lutas e tragédias ao lado de Aiyra, uma nativa que busca vingança contra os portugueses. Em paralelo, tramas de outros personagens se entrelaçam, como a de Sebastião, um templário que tenta enriquecer com o comércio escravista, e a de Heloísa, uma prostituta que decidiu nunca mais se deitar por dinheiro.

Como característica de uma ficção histórica, o livro contém um romance (uma história inventada), mas é baseado em fatos reais, algum recorte fidedigno da história de um país. Ao final, o autor apresenta uma nota histórica sobre o processo de pesquisa que atesta o rigor acadêmico dos fatos. Nas palavras da historiadora Náuplia Lopes: “Sem dúvida, um dos melhores romances históricos que já li. Muito bem pesquisado e fundamentado em vasta fundamentação histórica”. Também historiador, Gláucio Cerqueira endossa: “Tudo que um romance precisa ter, laureado por um fenomenal e incansável trabalho de pesquisa histórica”.

