Divulgação/Heloisa Bortz Carol Bezerra canta no espetáculo Caros Ouvintes

Metalinguagem é a figura de linguagem utilizada para falar de alguma coisa a partir dessa própria coisa. É como o dicionário, por exemplo, que usa a palavra para explicar a palavra. A peça Caros Ouvintes é assim também, metalinguística ao contar histórias de atores por atores e ao falar da importância da presença do público por meio do teatro. Aclamado com nove prêmios, o espetáculo relaciona ainda as questões políticas do presente com as do passado, levando o espectador a rir e chorar diante das semelhanças e diferenças.

O enredo, que se passa durante a Ditadura Empresarial-militar no Brasil, conta a história do elenco de uma radionovela em uma das últimas emissoras do país a produzir esse tipo de conteúdo. O grupo de atores se prepara para a apresentação do episódio final, a ser transmitido ao vivo e com público presencial. E é nesse desenrolar que Fernando Pavão, Thiago Albanese, Agnes Zuliani, Natállia Rodrigues, Eduardo Semerjian, Alex Gruli, Carol Bezerra e Léo Stefanini vão dando complexidade às relações vividas naquele espaço.

O galã da radionovela está desaparecido e os demais atores, que nos bastidores demonstram preocupação e vão revelando aos poucos o que sabem e sentem, colocam no ar a atração sem saber como vão conseguir terminar. Nesse interim, as opiniões políticas e conservadoras, bem como as mais progressistas, começam a surgir entre os colegas de trabalho. As ideias por mudança são retratadas em suas controvérsias, diante do surgimento da televisão e falência das radionovelas, mas também de um sistema político opressor.

A montagem ainda tem lugar para explorar sentimentos de amizade, amor, companheirismo, confiança. E apresenta números musicais emocionantes, com Carol Bezerra interpretando o papel da cantora da rádio, com músicas românticas bregas. Dirigida por Otávio Martins , a peça, que voltou aos palcos no início de março e segue em cartaz até 29 de abril, demonstra alta capacidade de intercalar o drama com o humor, o político com a história, a ficção com a realidade. É impecável na velocidade para fazer piada, no uso da iluminação (Matheus Macedo) e do cenário (Will Siqueira e Fabio Almeida Prado) para atrair a atenção do público. Os jogos de luz e som criados no cenário são elementos que enriquecem o espetáculo, possibilitando a criação de outros palcos imaginários, como se os atores estivessem em lugares distantes uns dos outros, onde não poderiam se ver ou ouvir. Realmente como numa rádio antiga, com diversas salas e escritórios.

Divulgação/Heloisa Bortz Espetáculo dirigido por Otávio Martins, Caros Ouvintes volta aos palcos após a pandemia e fica até 29 de abril

SERVIÇO

Caros Ouvintes

Temporada até 29 de abril

Sextas às 21h; sábados às 20h

Local: Teatro UOL - Shopping Pátio Higienópolis

(Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, São Paulo)

Ingressos: Sextas - setor B - R$ 70,00 e R$ 35,00 (meia-entrada) e setor A - 100,00 ou R$ 50,00 (meia -entrada) Sábados - setor B - R$ 90,00 ou R$ 45,00 (meia-entrada) e setor A - R$ 120,00 ou R$ 60,00 (meia - entrada)

Venda online - Bilheteria Express (clique aqui)

Classificação: 12 anos

Duração: 100 minutos

Capacidade: 305 lugares

O teatro é acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida