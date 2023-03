O Que Faremos com Walter?

Com grande elenco veterano do humor, como Marianna Armellini e Grace Gianoukas, a peça dirigida por Jorge Farjalla (Irma Vap e Brilho Eterno) se desenrola a partir de uma reunião de condomínio em que se pretende decidir o que será feito com um funcionário idoso. Com humor ácido, o choro e o riso acabam sendo constantes para o espectador. Cenário de Marco Lima e iluminação de César Pivetti levam a peça a um tom de Teatro do Absurdo.