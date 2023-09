Henrique Falci Chaves Kayky Brito

O ator Kayky Brito foi atropelado no último dia (2) na Avenida Lúcio Costa na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro e encontra-se internado no hospital Copa D'Or, em estado grave. O hospital da zona sul emitiu uma nota informando que o ator permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados na UTI.

Os primeiros atendimentos após o atropelamento do jovem aconteceram no Hospital Miguel Couto, também localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro.



Diversas celebridades se manifestaram nas últimas postagens do Instagram do jovem desejando coisas boas e melhoras, famosos como: Yasmin Brunet, Pétala Barreiros, Ellen Roche, Eri Johnson, Flavia Viana, Sophia Abrahão, Raisa Barbosa, Mariano, Júlio Rocha, Giovanna Lancellotti, Juliana Paiva, entre outros. Veja: