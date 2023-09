Reprodução Web Mc Cabelinho e Bella Campos

É um tal de chuta balde e busca balde, hein pessoal? Nos últimos dias não se falou em outra coisa a não ser a separação do casal mais hypado e queridinho dos internautas, Bella Campos e MC Cabelinho.



Para quem não se lembra, surgiu uma suposta affair de MC Cabelinho do nada na internet falando que o cantor havia terminado com a atriz, Bella Campos e que eles teriam tido muito mais que uma conversa, se é que vocês entendem caros leitores.

A atriz foi até aos stories do Instagram dias após toda polêmica se manifestar e repudiar a falta de posicionamento de MC Cabelinho perante a situação, no comunicado Bella Campos deixou claro que seu relacionamento com Victor Hugo havia chegado ao fim, mas nem tudo é como parece, viu? A colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles , contou com exclusividade que o casal ainda permanece junto sim, porém, com algumas condições e exigências da atriz.

De acordo com a colunista, eles não estão separados, mas estão vivendo momentos de crise de fato. Segundo fontes da mesma, revelou que Bella está ficando junto com o cantor em sua casa, mas que pouquíssimas pessoas têm acesso à residência, pois ela não quer ser exposta no momento. As poucas pessoas que são liberadas a frequentar a casa do casal, devem deixar o celular na porta junto ao assessor para não ter risco de vazar nenhum tipo de imagem ou vídeo dos dois.



Além disso, fontes também revelaram que a atriz contratou especialistas para ajudá-la na investigação dos prints vazados entre MC Cabelinho e a influenciadora mineira, Duda Mehdef.