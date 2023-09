Reprodução Web Jotta R

Os amantes de um bom reggaeton já podem comemorar, o cantor Jotta R acaba de lançar o seu primeiro single 'Coração Bandido' que vai estar em todas as plataformas digitais, amanhã (01) de setembro. O namorado de Yanka Barreiros soltou um spoiler em seu perfil mostrando a versatilidade de seu som.



"Coração bandido é umas das faixa mais parecido com afrobeat que é o estilo que eu canto e me identifiquei muito com o estilo, até pq eu vim do rnb e o afrobeat tem um pouco haver com esse ritmo só que mais dançante", contou



Jotta R se inspirou em uma das principais vozes da música latinha, o cantor Maluma. Coração Bandido reflete sobre uma comum ação das mulheres que se apegam aos homens de imediato e acabam se "ferrando". "A letra da música fala sobre um homem livre que não quer nada e está deixando claro para mulher que se ela se apaixonar, ela vai sofrer", detalhou.

O namorado de Yanka Barreiros deixou claro que a música não tem absolutamente nada haver com seu relacionamento. "Essa canção foi feita por mim e um amigo, há cerca de um ano atrás, não tem relação com meu atual relacionamento", disse ele.



O cantor está mega empolgado e entusiasmado com seu primeiro lançamento e já adiantou que além de 'Coração Bandido', já existe um novo single composto e que seu próximo trabalho irá girar em torno de seu novo EP intitulado por ele como 'As 7 formas de amar'.