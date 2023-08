Reprodução Web Larissa Manoela e Silvana

Parece que e dona Silvana, mãe de Larissa Manoela não é tão intolerante as religiões assim como foi exposto, não é mesmo? Em um áudio exclusivo, concedido por Fabia Oliveira do Metrópoles , Silvana confessou buscar recursos em outra religião diferente da dela.



Pelo que parece, essa novela que Larissa Manoela é a protagonista está bem longe de acabar. Em uma conversa de Silvana com uma amiga, ela contou: “A gente está em constante oração. Joelho no chão. Eu, meu marido, toda noite reza o terço, nós fazemos oração. Temos falado com pastores da igreja evangélica, com padres, até padres exorcistas. A gente tem feito de tudo, minha amiga. Mas não está fácil. Continue rezando por nós aí, viu?”. Ouça:





Eita! Será que esse exorcista vai conseguir mesmo unir essa família de volta e esquecer todos esses problemas de família?