Nesta quinta-feira (24), o surfista Pedro Scooby aproveitou para se refrescar em terra carioca ao lado de sua esposa, Cíntia Dicker e dos filhos.



Com vídeo exclusivo disponibilizado para a Fabia Oliveira do Metrópoles , é notório ver os pombinhos se amando de frente para o mar com a companhia dos filhos de Pedro. Assista:









Parece que as desavenças do casal ficaram para trás mesmo, né? O amor venceu, desejamos tudo de melhor para essa família.