Lúcio Luna Brunno Daltro

O ator Brunno Daltro deixou um pouco seu personagem em Reis de lado e entregou altos clicks mostrando toda sua versatilidade. Quem vê, o personagem do ator em cena, não imagina o tamanho de sua sensualidiade.

Segundo o ator as fotos foram feitas por um amigo das antigas. “Lucio Luna é um amigo de longa data e está sempre fazendo editoriais de moda com atores e modelos. Como temos afinidade, me convidou para participar de um e eu, prontamente, aceitei".

Em bate-papo exclusivo, Brunno revelou detalhes de como foi o momento, que rendeu registros de tirar o fôlego. Ele revelou que a principal razão para que o trabalho tenha corrido com fluidez, além dos profissionais capacitados, foi a boa relação no estúdio.

“Foi ótimo e muito natural. Souberam exatamente como extrair o meu melhor para as fotos e eu adorei o resultado, achei incrível. Me diverti muito ouvindo Elvis Presley enquanto fotografava”, finalizou.