Nos últimos anos, Suzy Cortez alcançou fama e fortuna como modelo reconhecida mundialmente por sua beleza estonteante e sensualidade marcante. Com inúmeras capas na revista Playboy e uma bem-sucedida carreira no Only Fans, ela acumulou uma considerável quantia em dinheiro. No entanto, Suzy decidiu deixar para trás os milhões que ganhava nas plataformas digitais para buscar novas perspectivas financeiras no mundo do fitness.



Suzy Cortez está disposta a abrir mão dos milhões que ganhava no Only Fans em busca de projetos no mundo do fitness que possam trazer retornos financeiros ainda mais significativos. Com seu coach de excelência, Ricardo Pannain, ao seu lado, ela está determinada a transformar sua paixão pelo estilo de vida fitness em um negócio próspero e repleto de oportunidades. Suzy mostra que é possível abrir mão de um caminho já consolidado para arriscar-se em busca de um futuro financeiro ainda mais promissor.



A modelo, agora focada em sua carreira profissional, está determinada a investir em seu futuro e explorar oportunidades ainda mais lucrativas no fitness. Sob a orientação do renomado coach Ricardo Pannain, vencedor do prêmio de Melhor Coach do Mundo em duas ocasiões, Suzy está decidida a trilhar um caminho que pode levar a ganhos financeiros muito maiores do que aqueles obtidos no OnlyFans.

Ao embarcar nessa nova jornada, Suzy Cortez está determinada a conquistar uma vaga no Mister Olympia, uma das competições mais prestigiadas do fisiculturismo. Seu objetivo vai além de ganhar títulos de beleza, já que ela já ostenta várias coroas em concursos pelo mundo. Suzy visualiza no mundo do fitness uma oportunidade de abrir portas para projetos mais lucrativos e promissores, que podem superar em muito o que ela ganhava no OnlyFans.



Além de buscar o sucesso financeiro pessoal, Suzy também expressa sua opinião sobre a diferença entre o mundo do fitness e o Only Fans. Ela acredita que, além de ser uma abordagem mais respeitosa e saudável para sua vida e para seus seguidores, o fitness pode proporcionar oportunidades de negócios e empreendimentos com um potencial de ganhos muito mais expressivo. Suzy enxerga o mundo do fitness como um ambiente propício para explorar sua marca pessoal, criar parcerias lucrativas e expandir seus horizontes financeiros.