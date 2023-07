Divulgação Ozzy Osbourne

O astro do rock está com sua saúde frágil, no início da semana, o cantor emitiu um comunicado em suas redes sociais, sobre o cancelamento de sua participação no esperado festival Power Trip que acontecerá em Outubro deste ano no estado norte-americano da Califórnia, O evento irá receber outros músicos como The Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters, The Who, dentre outros.



"Infelizmente, o meu corpo diz-me que ainda não estou pronto e estou muito orgulhoso de ter o primeiro show em quase cinco anos e meio", escreveu o cantor logo após emitir a nota de cancelamento de sua participação no festival.



Após o comunicado, surgiu na imprensa internacional as primeiras fotos do músico. Ozzy Osbourne foi fotografado pelos paparazzi ao entrar em um carro preto logo após sair em uma cadeira de rodas do centro médico Cedars-Sinai, em Los Angeles.

Divulgação Ozzy Osbourne



O artista, atualmente com 74 anos, passou por cirurgias devido a uma lesão na coluna, consequência de um acidente de bicicleta em 2009. A lesão piorou em 2019, após uma queda em casa. Em 2020, recebeu seu diagnóstico de Parkinson, o que fragilizou ainda mais seu estado de saúde.