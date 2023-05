Recentemente a influenciadora digital, Mirela Janis se casou com seu amado Ygnir e desde então a vida dos pombinhos foi só comemoração. Através dos storys do Instagram, o casal interagiu com os seguidores e revelou o valor gasto no primeiro destino, que foi em um hotel em Bora Bora localizado na Polinésia Francesa, o local é rodeado por resorts e ilhas de luxo.

A ex-power couple, brincou com seu marido: "Boyzinho aproveitou, né? Mas, agora a conta chegou! Duas folhas, tá bom para você?". Ao revelar o valor para seu marido, Yugnir reagiu: "Isso ta errado, Mirela."



O valor gasto pelo casal foi de 1.730.000,00 XPF, convertendo em real no dia de hoje, fica aproximadamente R$60.000,00. O casal se hospedou em um dos hotéis mais famosos de Bora Bora, o Four Seasons.