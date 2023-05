Não é segredo para ninguém que Bruna Griphão se sente incomodada com seu nariz, não é mesmo? A atriz e cantora revelou isso dentro da casa mais vigiada do Brasil. O cirurgião e especialista no assunto, Dr Sidney Colares fez uma simulação de como Bruna ficaria com novo nariz e revelou o nome da característica usada pelo atual nariz da ex-bbb.









Reprodução Web Bruna Griphao



O cirurgião revelou que o nariz da Atriz é popularmente conhecido como 'Nariz Adunco', cuja sua característica principal é o envelhecimento da face. Quando uma pessoa que tem o 'Nariz Adunco' sorri, automaticamente a ponta do seu nariz vai para baixo, dando a sensação de um rosto menos harmônico e com semblante envelhecido," revelou.





O especialista também comentou que a simulação é apenas para ter uma noção de como vai ficar, é uma reprodução. " Já que Bruna revelou que o nariz a incomoda esteticamente, é uma grande oportunidade de mostrá-la como ela ficaria ainda mais linda e automaticamente mais contente, já que de fato é um incômodo para ela", esclareceu.