Créditos: RF Roberto Carlos

Ontem (4), aconteceu a 17ª edição do Projeto Emoções em Alto Mar em Búzios - Rio de Janeiro. O rei se abriu para a imprensa e bateu um papo super descontraído e divertido, com altas revelações sobre sua vida.



Em alto mar, Roberto Carlos fez altas revelações, a primeira foi sobre seu novo amor, o rei confessou de fato estar vivendo um novo amor, ao ser questionado sobre, ele respondeu "Tô, mas não vou dizer quem, não," brincou. O cantor preferiu não revelar a identidade de sua amada. O último relacionamento de Roberto Carlos exposto a todos, foi em 1999, com a sua falecida ex-esposa Maria Rita.

Créditos: RF Roberto Carlos



Além de revelar detalhes sobre seu atual relacionamento, Roberto Carlos também falou um pouco sobre sua vaidade. O rei já se submeteu a 6 implantes capilares, e na última vez, tirou o cabelo no peitoral e implantou na cabeça, duas cirurgias plásticas há 10 anos atrás. "Já dei duas puxadinhas no pescoço," revelou.



Um outro fator que contribui com a jovialidade de Roberto Carlos é sobre sua alimentação, o cantor revelou que não é mais vegetariano, que come de tudo um pouco atualmente, mas que sempre cuida de seu corpo. "Faço um pouco de exercício físico," comentou.



Uma jornalista disparou à Roberto, 'Você é um homem de fé, de força, um homem de muito amor, um homem que transmite paz. O que assusta o Roberto Carlos? Do que o Roberto Carlos tem medo? O Rei respondeu: "Olha, medo eu não tenho não, tem coisas que me assustam, tem muita coisa que me assusta, por exemplo, o problema com a natureza atualmente, a Amazônia, essa coisa toda me assusta muito. Ah, a violência por exemplo que a gente tá vendo acontecer no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, isso aí me assusta muito. A gente é obrigado a ver essas coisas com coragem, mas de qualquer forma sempre se assusta né? Isso me assusta muito," expôs Roberto Carlos.

Créditos: RF Roberto Carlos



Em uma conversa exclusiva com a nossa coluna, Roberto Carlos falou um pouco mais sobre seu sentimento por seus álbuns, veja:

Leia também Confira conteúdos exclusivos em nossa coluna

Roberto, o seu primeiro álbum foi louco por você e o último, evidências. Em todos esses anos de carreira tem algum álbum específico que marcou muito a sua vida, marcou muito a sua carreira?

"Boa pergunta, difícil de responder, mas é uma boa pergunta. Olha, eu acho que todos os álbuns que eu fiz pra mim foram sempre especiais, porque eu sempre tive o mesmo cuidado com tudo aquilo que eu faço, com todos os discos que gravo, com todas as canções que fiz e faço com meu querido irmão, Erasmo Carlos, né? O que é difícil pra mim dizer realmente, que pra mim todo trabalho que eu faço eu vejo de uma forma especial, e sempre com um cuidado muito especial com tudo que eu faço, sabe? Eu fico muito cansado, mas pra compor, pra me impor, dar um show, pra gravar, eu sou considerado realmente aquele cara muito chato, que grava quinhentas vezes a mesma coisa, volta várias vezes, depois de pronto eu digo não está bom ainda e eu volto novamente pro estúdio," respondeu Roberto Carlos.