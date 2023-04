Divulgação Lucas Castellani

Já percebeu que algumas roupas e estilos são capazes de envelhecer sua imagem e visual? Apesar de parecer apenas itens de moda, as roupas que vestimos refletem muito sobre nossa personalidade e atenção é necessária também na hora de escolher cada peça. O modelo brasileiro Lucas Castellani explica que isso ocorre quando a pessoa não tem um autoconhecimento concreto sobre si e ainda não entendeu qual é seu verdadeiro estilo.

"Costumo dizer que cuidado nunca é demais quando vamos escolher qual look usar. Saber o nosso estilo é um dos aspectos pelos quais precisamos nos conhecer. Quem não conhece e não sabe do que gosta tem mais dificuldade e maior chance de errar neste momento, já que além de saber adequar a composição das peças à ocasião, ainda é importante fazer com que elas conversem com a imagem que queremos passar", ressalta.

Com a carreira internacional em constante crescimento, Castellani diz que algumas peças são dispensáveis:

Conjuntos tweed

“Esse look naturalmente nos dá a ideia de que a pessoa é mais velha. Fica incrível em outras composições, mas juntos passa uma imagem mais envelhecida”, indica Castellani.

Camisas de cetim

“Evitar principalmente aquelas que tem lacinho no pescoço. Mas, se usar, nem pensar em combinar com saia. Opte por uma calça mais justinha”.

Estampas antigas

“Estampas não são inimigas, pelo contrário, sabendo usar elas podem ficar lindas. Principalmente se a intenção for algo realmente mais retrô. Em todo caso, ter cautela é necessário”, alerta o modelo.

Camisa de manga longa com saia justa

“Visualmente falando, não acho legal. Dá pra trabalhar as duas peças de forma separada, mas juntas eu não indico. Que tal apostar na abertura de alguns botões?”, sugere.

Colares de pérolas

“Essa é uma dica extra para mostrar que os acessórios também envelhecem na moda. Naturalmente mais antigo, este é um clássico, mas não são em todos os looks que cabem um colar de pérolas.

Castellani, que atrai olhares de cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. "Nenhuma peça é descartável. É possível adaptar tudo. Saber seu estilo te dirá quais peças usar e qual te trará uma aparência mais jovem. Conheça a si próprio antes de tudo", finaliza.