Reprodução Antonia Fontenelle e Fabia Oliveira

Após uma série de injúrias e calúnias que Antonia Fontenelle atribuiu à jornalista Fábia Oliveira , a apresentadora teve sua condenação através de uma queixa-crime contra ela. O processo de nº 0146118.39.2020.8.19.0001 foi formalizado após uma publicação jornalística que Fábia fez noticiando envolvimento de Antonia em um outro processo. A Youtuber não aceitou que a jornalista fizesse seu trabalho de levar informação às pessoas.



O processo foi iniciado no dia 27 de julho de 2020, em decorrência de crimes contra honra que a Antonia Fontenelle cometeu contra a jornalista. Toda injúria e difamação atribuída a Fábia Oliveira foi feita através de vídeos na internet. Após essa série de ataques de Fontenelle, Fábia junto de seu advogado, Dr Paulo Victor Lima Carlos, deram entrada na justiça e queixa-crime caiu na 42º vara criminal.



No dia 28 de novembro de 2021, saiu a primeira condenação criminal de Fontenelle: 7 meses, 7 dias e 17 dias de detenção, mas através de sua equipe jurídica Antonia recorreu da sentença.



Diante do pedido de recurso da parte, foi decidido pelo TJRJ que Fontenelle será condenada pela queixa-crime, porém com uma pena menor. A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro condenou Antonia Fontenelle à pena privativa de liberdade de cinco meses e 13 dias de detenção, substituindo a pena restritiva de liberdade por cinco salários mínimos a ser revertido para a vítima, a jornalista Fábia Oliveira.