Divulgação WL Guimarães

WL Guimarães, popularmente conhecido como 'WL' comemora sua conquista de comprar um carro. O jovem é considerado um dos maiores TikTokers do Brasil está sempre em evidência com suas trends e dancinhas nas redes sociais.

Quem vê WL hoje curtindo a vida e ganhando a vida com a internet não faz ideia de tudo que ele já precisou "ser" para chegar onde está. Ele já trabalhou como açougueiro e entregador de hortifruti, sempre tentou estar rumo a sua liberdade financeira.

Divulgação WL Guimarães

Hoje, com mais de 8 milhões no TikTok e 3,9 no Instagram, WL ganha sua vida com seu trabalho de influenciador digital, o jovem é integrante de uma das maiores agências de influencers da atualidade, onde Vivi, Juliano Floss, Ingrid Ohara, Pri Calari, Vanessa Lopes e diversos outros influenciadores que também estão no casting da agência.

Hoje (8), o jovem realizou seu sonho de conseguir comprar um carro para ele e sua família, o modelo do carro é COMPASS da JEEP, avaliado em R$219.220,00 mil reais.