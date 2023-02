Reprodução Instagram Emily e Babal

Após Emily Garcia expor o relacionamento falido que levava com seu ex-companheiro, Babal. Após grande repercurssão sobre o caso, a influenciadora digital falou abertamente sobre ter sido agredida pelo irmão de Lucas Guimarães.

Após a influencer te exposto tal atitude, Babal se manifestou nas redes alegando que a ex companheira estava mentindo. Assim como em todo término de relacionamento, um ficou desmentindo a atitude do outro. Lembrando que, não estamos aqui para julgar ninguém, ok?

Reprodução Instagram Emily e Babal

Hoje (17), ocorreu a audiencia para decidir o valor de pensão alimenticia e garantir que os direitos do filho do ex-casal sejam garantidos, conforme é prescrito na lei. Após a informação ter circulado pela web, houve um burburinho de que o influenciador foi inocentado pelas acusações de agressão contra sua ex-companheira.

A influenciadora tomou conhecimento do que estava circulando nas redes sociais e resolveu se manifestar em uma página de fofoca do Instagram, esclarecendo os fatos. "Ele não foi inocentado. A audiencia será em junho. Não tem nenhuma nota da justiça que coloca ele como inocente! Isso é mentira.