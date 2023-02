Yasmin Seda Otaviano Costa

A nova temporada do Otalab, programa apresentado por Otaviano Costa, estreou nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, e contou com a participação da atriz Débora Nascimento, protagonista da série de sucesso "Olhar Indiscreto", da Netflix. Juntos, eles se divertiram com uma programação recheada de novidades.

Yasmin Seda Otáviano Costa e Débora Nascimento

O programa apresentado por Otaviano está há quase três anos no ar e vai se estender por mais um. A nova programação será gravada em estúdio com cenários diferentes que ambientam novos quadros, papos descontraídos, música, jogos, presença de famosos e entrevistas de temas variados, sempre com muita diversão. Tudo isso dentro de um contêiner cenográfico, mais intimista, mais próximo do público.

Para Otaviano Costa, a mudança foi muito bem pensada: “O Otalab é um programa de internet que parecia mais um programa de TV, por tudo o que ele trazia esteticamente. Mas acreditamos que o DNA está no seu nome - isso é um laboratório, e estamos sempre testando coisas novas. Nessa nova temporada, vamos ter um formato parecido com o de um videocast, porque entendemos, com as experiências que fizemos no ano passado, que dá para fazer um protótipo mais intimista. Trouxemos a cenografia de um contêiner, como se estivéssemos dentro dele, e os convidados ficam mais próximos dos âncoras. Isso gera uma intimidade muito mais gostosa, até com o público. Fica mais verdadeiro.”.