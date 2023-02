Reprodução Instagram Walley Guimarães

Com exclusividade à coluna Pablo Oliveira, o surfista Walley Guimarães nos concedeu uma entrevista exclusiva revelando as maiores dores de ser atleta do Surf no Brasil e deixou diversas dicas para quem sonha em começar a "pegar onda".



Walley Guimarães é natural de Itajaí - Santa Catarina, criado na famosa Praia do Rosa - Imbituba. Com apenas 20 anos de idade, o jovem já ganhou diversos prêmios e está em vários rankings, liderando o Brasileiro ABRASP 2022. Sua paixão pelo surf começou por influência direta do pai, que aos 4 anos levava o jovem para as praias. "Ter contato com mar desde pequeno sem sombra de dúvidas foi um divisor de águas em minha carreira. Eu comecei a pegar gosto pelo surf quando meu pai me levava até a praia," revelou.



Walley deu start em sua carreira profissional ano passado e pretende continuar esse ano de 2023 com tudo, o jovem também revelou sobre a falta de visibilidade. "Viver em um país que o surf não valorizado é meio difícil, por não ter muito retorno e muita visibilidade, mas eu creio que um dia isso ainda vai mudar."

Reprodução Instagram Walley Guimarães



Que ainda faltam oportunidades para os atletas, não resta a menor dúvida, não é mesmo?O jovem pretende ser um grande sucesso como Ítalo Ferreira e Filipe Toledo ."Esses caras me motivam muito cada dia mais a buscar a minha evolução," contou. Desejamos muito sucesso na trajetória de Walley e que ele tenha tanto sucesso quanto seus ídolos.