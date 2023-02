Reprodução Carol Dias e Kaka

O ex-jogador de futebol Kaká e sua esposa, a modelo e atriz Carol Dias, deram entrada neste domingo (12) na maternidade São Luiz Star em São Paulo, mesma maternidade que o cantor Seu Jorge teve o seu filho, Samba.

O craque está prestes a receber sua quarta herdeira, e segunda filha com a modelo Carol Dias, que vai se chamar Sarah. Kaká e Carol são pais de duas meninas, Esther, que tem dois anos e agora é promovida como irmã mais velha, com a chegada de Sarah.

A modelo ainda não deu a luz, e a coluna deseja boas vindas a pequena que está prestes a chegar, desejamos que venha com muita saúde.

Seu Jorge que teve filho na mesma maternidade não pode registrar o menino com nome de Samba, entenda:



Pai pela quarta vez, Seu Jorge tentou registrar o filho recém-nascido com o nome de 'Samba', mas um cartório de São Paulo se recusou a fazer o registro. Na última terça-feira, 24/1, o cantor se reuniu com o titular do cartório da unidade para entender os próximos passos após decisão.

Segundo a Arpen/SP, "está previsto no artigo 55 da Lei 6.015/73 - Lei de Registros Públicos - o procedimento de remeter ao juiz de Direito competente - a pedido dos pais - casos de recusa de registro de nome (prenome), quando o registrador civil entender que possam ser suscetíveis de expor a criança".