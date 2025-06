Acervo Pessoal Machado





Términos Inacabados – Episódio 27

Franz saiu do carro e fez sinal para que o condutor parasse o Toyota Sedã com placas falsas um pouco adiante, e ficou observando à distância.

‘Canalha. Sabia que não podia confiar no filósofo’

Não contava com a presença de Afanes e a atitude missionária.

Haviam mais dois sujeitos no veículo.

‘Eles pegaram os diários?’

‘Como vou saber? Acho que enfiaram os baús no carreto.’ Redarguiu com um sotaque e dando um soco no capô’

‘Chefe? Vamos esperar que parem, e aí...’

‘Ai o que?’

‘Ai terminamos o serviço.’ Sugeriu um dos capangas que estava sentado como carona no carro.

Era um sujeito muito obeso, e apesar de muito bem-vestido suava de uma forma patológica tornando sua pele do rosto repugnante.

‘Brilhante, estúpido’ Agora temos várias testemunhas.

‘Ficar parados aqui é que não vai ajudar’ Falou a mulher que dirigia o Sedã bege.

‘Vamos seguir e esperar até que parem em algum pronto socorro’

E entraram no carro a espera de uma nova oportunidade. Passaram a viajar pela estrada de forma lenta para tentar acompanhar o ritmo do caminhão.

Jerusa chorava de dor, achava que seu braço estava quebrado. E ao ver Ficci desacordado chegou a achar que ele morreria antes de conseguirem atendimento médico. Tentou ligar para os serviços de emergência mas não tinha coordenação para teclar.

Pediu que Afanes tentasse ligar com o celular dele.

O condutor do caminhão que trabalhava por empreitada, preocupado começou a perguntar o que havia acontecido.

‘Vocês capotaram feio, o que foi que rolou?’

‘Antes de tudo amigo, nem sei como te agradecer. Como é o seu nome? Afanes perguntou.

‘Me chamo Rubicão’

‘Acho que eles foram fechados, estava num taxi logo à frente, não sei bem o que aconteceu’ complementou Afanes.

‘Eles foram fechados, eu vi’ afirmou Rubicão.

‘O cara estava tentando nos matar, e o pior é que Ficci predisse tudo isso’ Jerusa falou gemendo e começou a chorar.

Neste exato momento, Ficci começou a vomitar e Afanes o virou de lado para que não aspirasse o vomito.

‘As malas’ Foram as primeiras palavras de Ficci.

‘Velho, que bom, bem-vindo de volta, achamos que você estava indo’

‘Não tão cedo’ E você Jerusa, está ferida?

‘Vou sobreviver’ E Jerusa notou que os dedos dos pé de Ficci estavam esmagados. Ele não parecia sentir dor.

‘Seu pé, estão muito feridos’

‘Baús? Estão a savo? Se os baús foram salvos, é tudo que importa’

Continua