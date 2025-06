Clique para editar o texto

undefined Machado





Términos Inacabados – Episodio 25

Jerusa racionalizava o quanto podia, mas achava indesculpável a fraqueza que estava demonstrando.

E ela não conseguia reconhecer-se.

“Como a razão e o sentimento puderam estar tão divorciados?” Ela pensou.

Era imperdoável. Ela cogitou agredir-se, esbofetear-se. No entanto, a histeria não era o seu estilo. Como o de tantas mulheres que ela conhecia. Mas foi exatamente neste momento que ela compreendeu porque as idiossincrasias e as profecias auto realizadas importam tanto: elas se concretizam à nossa revelia.

E foi assim que a relação foi suspensa. Primeiro deram o que se convencionou chamatr de “um tempo”. Mas o “tempo” deste tempo nunca foi cronológico. Era um tempo de carregado de um simbolismo desproporcional. Concordaram em arbitrar uma separação temporária.

Inicialmente deveria durar 3 meses.

Braz no entanto demorou para sair, e, a partir daquele momento o amor tomou outro rumo. Quase instantaneamente passaram a se considerar estranhos. Tudo parecia protolocar. Os cumprimentos. Os acenos. As despedidas. Os encontros na saida para o trabalho e na chegada em casa eram sempre protocolares, frios, sem sentido. Era como se a resolução se afastarem decretasse o fim do amor. Mas qual amor pode sucumbir a partir de uma resolução?

Braz sairia de casa e iria para um hotel. Ou para a casa dos pais que moravam em Roraima.

A rigor não existe o temporário em uma separação. Uma vez afastados, os casais concedem-se uma liberdade artificial. Rompido simbolicamente o vinculo, a rurptura real se aproxima de uma forma rápida, a maioria das vezes de forma irreverssível. Quando as familias são notificadas de um afastamento, mesmo que o casal anuncie que é apenas temporário há uma pressão enorme para que o término seja consolidado.

‘Sr. Braz, o Sr. está bem?’ Ingmar interrompe o devaneio de Braz.

‘Hã, sim. Só uma dor de cabeça mais forte.’

‘Vou deixa-lo, aqui está então meu telefone. Se precisar ou lembrar de alguma coisa importante por favor, ligue. Como falei, esse pessoal é fanático. E com os fanáticos toda lógica está suspensa. Tenha um bom dia.

Ingmar deixa a sala enquanto Braz começa a tremer. Um calafrio que ele nunca havia experimentado fez com que ele chacoalhasse a cama.

Continua