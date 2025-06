Arquivo Pessoal PR Machado

Clique para editar o texto





Términos Inacabados - Episódio 23 – Interpol

Braz ainda confuso quando perguntou para Ingmar.

‘Não entendo. Pode explicar o que aconteceu comigo? Não tenho ideia.’

‘O Sr. parece ter sido empurrado pela janela. Sorte que o Sr. caiu numa tenda que estava armada no Salão de Festas do seu condominio.’

Braz se ajeita na cama e sente uma dor lancinante no braço. Nota que está com uma tipóia e que parece ter sido recentemente operado.

‘Empurrado? E quem não me empurraria pela janela’

Tentou rir, mas a dor inibiu a piada.

‘Estamos investigando’

‘E por que a interpol estaria interessada no meu caso, sou só um influencer nativo’

‘Porque suspeitamos de uma organização secreta que já eliminou muita gente com essa mesma técnica.’

‘O Putin está atrás de mim? Faça-me o favor, inventa outra’

‘Se eu fosse o Sr eu levaria as ameaças a sério.’

‘É uma organização Internacional? De novo, o que a Interpol tem a ver com isso?’

‘A organização é nacional, mas sabemos quem a comanda.’

‘Quem?’ Braz começou a listar mentalmente todos os seus inimigos, mas não encontrou ninguém com um perfil insinuado pelo tira da Interpol.

‘Suspeitamos um cidadão belga, Hanz Peter V. Hénaux. Esta sendo investigado em muitos países europeus.’

‘Tá de sacanagem. Nunca ouvi falar. E qual é a desse cara?’

‘Vingança. Quer se vingar!’

‘Se vingar de quem, pelo que?’

‘É por isso que estou aqui. E Ingmar ficou imóvel esperando alguma confissão de Braz.

‘Amigo, o que você está esperando de mim? Não tenho nada a dizer, vou chamar meu advogado...’ E ameaçou procurar um celular inexistente.

‘O Sr. é colecionador, ou tem manuscritos de algum escritor brasileiro?’

Uma luz intermitente acendeu- se para Braz, mas ele permaneceu impassível.

Os diários, os diários de Jerusa, pensou, apenas movimentando os lábios.

‘Não tenho e não coleciono’ respondeu com uma convicção forjada.

‘Pois é, mas o Sr. é casado com Jerusa e ...’

‘Era. Era casado.’ Braz quase recuperou a energia, respondeu antes que o policial pudesse terminar a frase.

‘Ela deixou algum livro com você?’

‘Não, nadinha. Não tenho mais contato. Nunca a vejo’

‘Não foi o que me disseram no seu prédio, houve inclusive um incidente com ela e você chamou os seguranças.’

Bráz ficou mudo pensando numa estratégia para sair do enrosco. A mentira é sempre um grande problema, cedo ou tarde. Os núcleos de justificação precisam ser acionados e bater direitinho com as versões anteriores. Na mentira, você precisa ser bem mais coerente do que quando lida com a verdade.

O policial falava e ele não conseguia mais ouvir, estava mergulhado em uma espécie de transe. Sentiu saudades de Jerusa e teve uma dor opressiva no peito e entendeu o que significava, ele ainda a amava’

“Que situaçao. Onde fui me meter? Preciso me livrar dos diários.”

_____________

Continua