Términos Inacabados – Episódio 22

Extremo Centro

Braz ficou um coma induzido por 24 horas e os médicos resolveram desperta-lo lentamente.

As primeiras palavras que pronunciou foi : Jerusa, o que foi que eu fiz?

As memórias vinham soltas, e ele teve dificuldades em conecta-las. Primeiro, o dia no qual se casaram. A primeira coisa que emergiu – numa sensação corporal perto do coração -- foi a admiracao pelo caráter dela. Ela era sobretudo uma pessoa justa. Justa no sentido de possuir um senso inato para poderar sobre os conflitos. Depois, sua beleza, ela tinha traços um pouco assimétricos, mas o conjunto era o destaque: feições firmes e receptivas e um corpo exato.

O primeiro encontro foi fortuito, viram-se rapidamente na recepção de um prêmio. Braz fora escolhido por suas habilidades didáticas de treino com atletas de alta performance. Jerusa estava lá representando a empresa de marketing para a qual trabalhava. Ficou interessada em saber por que as pessoas buscavam aquele tipo de excelencia fisica.

‘O que as pessoas pensam dedicarem-se ao esporte desta forma?’ Ela perguntou para Braz que segurava uma taça de champagne, um espumante caro.

‘Eu acho que... eles buscam a imortalidade’

‘Não seria melhor tentar entrar na Academia Brasileira de Letras?” Jerusa brincou.

‘É verdade, lá devem ser mais exigentes do que os aparelhos de ginástica’

‘E não basta ser um escritor de alta performance’

‘É, mas um verdadeiro imortal também deve algo como 10% de gordura no metabolismo literário. Desculpe, foi meio infame.

E ambos riram

Dai em diante foram encontros sucessivos encontros apaixonados até que marcaram a data do casamento.

Lembrou-se que fizeram uma cerimonia civil discreta porque não queriam conflito entre as famílias. O conflito poderia ter sido mais ideológico pois as familias tinham visões muito distintas sobre a política. A familia do Braz era não apenas conservadora, mas quase reacionária. A familia de Jerusa era o que o pai dela se definia como humanista convicto e de “extremo centro”, o que, traduzindo seria: liberais de esquerda. O casamento civil resolveu o dilema já que em cerimonias curtas ninguém tem tempo para debater politica.

A enfermeira se aproximou e ele perguntou: o que aconteceu comigo?

Se o Sr. se sente em condiçoes de conversar vou chamar o policial que está aqui na porta do lado de fora.

Braz fez que sim apesar de ter ficado intrigado com um policial na entrada da UTI.

O policial, um sujeito extremamente magro, olhos um pouco exoftalmicos e um casaco de inverno totalmente incompátivel com a temperatura do Rio de Janeiro.

Sr Braz, meu nome é Ingmar Bertold, sou policial da intperpol.

Continua