Foto: Divulgacao Zuza e Salve Periférico transformam realidades com som e impacto social nas quebradas de SP

A violência nas comunidades brasileiras segue sendo um dos maiores desafios sociais do país, afetando diretamente o desenvolvimento de crianças e jovens que crescem em meio à desigualdade, à falta de acesso e à ausência de oportunidades.

Em meio a esse cenário, iniciativas culturais têm se tornado poderosas ferramentas de transformação, capazes de abrir novos horizontes e ressignificar trajetórias marcadas pela vulnerabilidade. A arte, quando chega às periferias, não apenas desperta talentos — ela salva, educa e cria futuros possíveis.





É nesse contexto que o cantor e compositor Zuza se une ao coletivo Salve Periférico em um projeto colaborativo que nasce com propósito e verdade: transformar realidades por meio da música.

O encontro entre o artista e o grupo social acontece de forma orgânica, fruto de uma conexão que já existia entre o trabalho de Zuza nas comunidades e as ações contínuas do coletivo nas quebradas de São Paulo. Juntos, eles constroem um movimento que celebra a potência das periferias, resgatando o orgulho de ser e de pertencer.

O Salve Periférico, organização sem fins lucrativos que atua em diversas regiões da capital paulista, é reconhecido por suas ações voltadas à cultura, cidadania e desenvolvimento humano. Em parceria com Zuza, o grupo tem promovido oficinas de música semanais para crianças e adolescentes, unindo teoria e prática em aulas que estimulam o aprendizado, a criatividade e a autoestima.

A iniciativa já impactou centenas de jovens, oferecendo não apenas formação musical, mas também um espaço seguro de convivência, escuta e afeto.

Para Zuza, essa vivência é uma oportunidade de retribuir o que ele mesmo recebeu da periferia que o formou — força, inspiração e propósito.

“Esse projeto é a tradução da força da quebrada. É a prova de que o talento que nasce nas comunidades pode transformar não só a música, mas também a vida das pessoas”, afirma o cantor. Com uma sonoridade que mistura samba, rap, funk, reggae e rock, Zuza reflete nas canções o pulsar das ruas e a pluralidade da juventude brasileira.

