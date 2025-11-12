Foto: Musicharts / Wikimedia Commons Jonas Brothers fecham com marca de eletrônicos para show no Ano Novo

Se você ainda associa a virada do ano a fogos de artifício, lentilha e promessas que duram até o dia 2 de janeiro, talvez esteja perdendo o verdadeiro espetáculo: um trio pop em parceria com uma gigante da tecnologia, transmitido direto para sua Smart TV — ou até para sua geladeira, se ela for daquelas que falam com você.

A marca de eletrodomésticos e eletrônicos Samsung decidiu que 2025 vai terminar com música, estratégia e uma pitada generosa de inovação. E os Jonas Brothers são os convidados de honra dessa festa corporativa com trilha sonora. As informações são do Moneyhits .





No dia 31 de dezembro, às 22h (horário de Nova York), os irmãos mais famosos do pop vão subir ao palco do Hard Rock Hotel & Casino em Hollywood, na Flórida (EUA), para um show exclusivo transmitido via Samsung TV Plus. Nada de pay-per-view ou assinatura premium: o conteúdo será gratuito para quem tiver um dispositivo compatível.

E não é só um show nostálgico — é uma jogada de marketing que mistura branding, distribuição digital e monetização em tempo real.

O evento faz parte de uma série de cinco apresentações que serão transmitidas ao longo da turnê dos Jonas Brothers em 2025. A ideia da Samsung é clara: transformar sua plataforma de streaming em um centro de experiências culturais, indo além do papel de coadjuvante na guerra dos streamings.

Enquanto Netflix e Apple TV disputam assinaturas, a Samsung aposta no acesso gratuito e em parcerias com artistas que têm fãs fiéis e engajados — o tipo de público que não apenas assiste, mas compartilha, comenta e consome.

Do ponto de vista financeiro, essa colaboração é um prato cheio. A marca ganha visibilidade global em uma data de altíssimo tráfego, engajamento com o público jovem e reforça sua imagem como marca conectada à cultura pop.

Já os Jonas Brothers ampliam sua presença multiplataforma, alcançam milhões de lares sem depender de intermediários e ainda faturam com ingressos, merchandising e direitos de transmissão. É o tipo de sinergia que faz qualquer analista de mercado sorrir com os olhos.

E os investidores? Esses têm bons motivos para ficar de olho. A Samsung TV Plus está disponível em Smart TVs, monitores e até em eletrodomésticos conectados. Isso significa que o alcance da plataforma é gigantesco — e o potencial de monetização também. Ao oferecer conteúdo exclusivo sem custo adicional, a empresa cria um diferencial competitivo que pode impactar diretamente seus números no próximo trimestre.

Segundo Salek Brodsky, vice-presidente global da Samsung TV Plus, o objetivo é conectar pessoas com os artistas e momentos que elas amam. E convenhamos: começar o ano com música, brilho e uma dose de nostalgia pop é uma forma bem inteligente de fidelizar consumidores — e de abrir espaço para novas oportunidades comerciais.

Os ingressos para o show físico já estão disponíveis via pré-venda a partir desta quarta-feira (12), com venda geral no dia 13, ambos pela T icketmaster. Mas quem não conseguir ir até a Flórida pode curtir tudo do sofá, com direito a contagem regressiva, hits e talvez até uma lágrima de emoção. Afinal, quando o pop encontra o pixel, o resultado é um réveillon que não cabe só na tela — ele entra direto na estratégia de negócios.

A parceria entre Samsung e Jonas Brothers é um exemplo de como entretenimento e tecnologia podem se unir para criar experiências memoráveis e altamente lucrativas. Em um mundo onde atenção virou moeda, transformar a virada do ano em um evento exclusivo é mais do que uma boa ideia — é uma aula de como fazer o marketing cantar junto com o balanço financeiro.

E parece que, neste caso, o controle remoto está mesmo nas mãos certas.

