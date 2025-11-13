Foto: @junavva Emmano celebra ancestralidade em série de shows pelo RJ em novembro

A música de Emmano carrega o sopro ancestral do tambor, da rua e do sagrado. Com uma sonoridade que abraça a espiritualidade das religiões de matriz africana e a força orgânica da música popular brasileira, o artista tem conquistado públicos dentro e fora das redes.

Só em seu vídeo entoando o ponto Nanã , já são mais de 4 milhões de visualizações no Instagram, onde reúne 240 mil seguidores e ultrapassa 15 milhões de views apenas nos últimos 90 dias.





Agora, com o recém-lançado álbum Gira de Esquerda , Emmano celebra essa força espiritual também nos palcos — e realiza uma série de shows especiais no Rio de Janeiro ao longo do mês de novembro.

Mergulhado na fé que molda sua trajetória, Gira de Esquerda é o primeiro volume de um projeto duplo dedicado a honrar os cânticos e guias da linha de esquerda — o “povo da rua”: “Uma honra poder cantar esses pontos que já me trouxeram tanto axé. Aprendi a cantar eles tocando nas giras do meu terreiro e hoje é uma alegria imensa poder gravar e publicar eles para a disseminação da nossa fé”, afirma o artista.

A produção é assinada por Leo Batuke e Thiago Jah Bass, do Estúdio Blessed, referência nacional no reggae, que somam percussões sagradas e pulsos graves para aproximar o terreiro do estúdio — e, agora, dos palcos.

No dia 15 de novembro, Emmano abre seus caminhos no Glória Jazz, encontro celebrado no histórico Passeio Público, coração vivo da Lapa. A cidade respira mais lenta ali, entre árvores antigas e passos de quem procura a arte como território de encontro. A apresentação acontece sob o céu aberto, onde a música parece alinhar o tempo urbano ao tempo do sagrado.

No dia 18, a trilha segue até a Casa Brisa Grumari, para a celebração de três anos do Forró do Sambaqui. É uma noite que nasce entre o mar e a mata, onde o corpo se deixa conduzir pela dança e pelo calor dos encontros. Emmano se junta à roda que celebra memória, festa e afeto — uma noite para sentir a música pulsar pelas solas dos pés.

Já no dia 19, a jornada é dupla. Primeiramente, o artista abre o Ilha Sessions, no Kauai Gastrolounge — um cenário de paraíso, ladeado pela água, sol que se recolhe e brisa que canta. Emanno recebe o público para acolher o espírito da noite antes da chegada do 3030, com DJs Negralha e Saddam costurando o ritmo entre os mundos.

Na sequência, o cantor sobe a serra para integrar o lineup do Samba Shiva Festival, nas montanhas de Petrópolis — um chamado para a experiência profunda, onde música, espiritualidade e arte se entrelaçam em rito, silêncio e comunhão. No Centro Cultural Vishva Vidya, o festival propõe uma travessia: um caminho para dentro, guiado por melodias que cuidam, abrem e transformam.

Emmano estará pelos palcos do Rio trazendo não só música, mas ritual, presença e caminho. Uma oportunidade rara de vivenciar no corpo aquilo que sua voz vem difundindo com força pelas redes: a arte que nasce da fé e retorna para ela, compartilhada em roda, canto e comunhão.

Emmano

15 de novembro de 2025

Glória Jazz

Local: Passeio Público (Rua do Passeio, 99 - Lapa - RJ)

Horário: a partir das 19h

Retire seu ingresso no Sympla

