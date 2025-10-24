Foto: Divulgacao Bololô Records, Selo de MC Ryan, alcança TOP 1 com primeiro lançamento

Inaugurada em agosto, a Bololô Records, selo e produtora criada por MC Ryan SP, estreou com força total. Seu primeiro lançamento, Posso até não te dar flores , atingiu o 1º lugar do Spotify Brasil e Portugal, somando mais de 31 milhões de reproduções.

Lançada em 11 de setembro, a faixa já acumulou mais de 31 milhões de plays em todos os streamings, 27 deles só no Spotify, e mais de 350 mil inserções no Tik Tok e em reels no Instagram.

A proposta do selo é dar visibilidade a novos artistas do funk e do trap, como os músicos que acompanham Ryan, já consagrado na cena. M ais que isso, o grupo conecta a cena nacional e descentraliza a produção.

MC Menó K, dono dos sucessos Uma cavala mesmo, Vai com bundão e Camisa do Grêmio , é gaúcho. MC Jacaré, conhecido por Comprei um lança e Vento forte , é goiano. E o DJ Japa NK é baiano. Os MC's Ryan e Dog Dog são paulistas.

Depois de Posso até não te dar Flores , a Bololô já trabalha intensamente para lançar outras músicas.

Atualmente, a empresa está finalizando as obras da sede no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, em um prédio de três andares com escritório, sala de reuniões, estúdio e toda a estrutura, que será inaugurada em breve.

