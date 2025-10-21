Foto: Dani Dacorso Mandinga Beat apresenta novo álbum em show no Rio com Larissa Luz

O trio carioca Mandinga Beat lança seu aguardado álbum de estreia, Mandinga Beat Novo , uma fusão de sons que celebra a ancestralidade e o futuro.

Com o single Kafofo como porta de entrada, a banda se posiciona no cenário musical com uma estética Afrofusion , que combina influências afro-diaspóricas, eletrônicas e orgânicas, resultando em uma sonoridade única e contemporânea.





Para marcar o lançamento, o Mandinga Beat realiza um show especial pelo projeto Sesc Nova Música Convida, no qual o grupo convida Larissa Luz. A apresentação gratuita acontece nesta quarta-feira (22), às 19h30, no Sesc Tijuca (RJ).

Artista aclamada na grande mídia, cantora, compositora e apresentadora, Larissa Luz se junta ao trio para uma noite potente e inédita. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do local, sujeito à lotação.

Com 11 faixas, Mandinga Beat Novo é um projeto ambicioso que vai além da música. O álbum, que conta com participações de artistas de diferentes países — como DANDY BJ (Benin) e Lenna Bahule (Moçambique) —, funciona como um portal que conecta o Brasil, a África e a diáspora africana. A produção musical, assinada por André Sampaio e Joss Dee, explora a união entre batidas eletrônicas e instrumentos orgânicos, criando uma experiência sonora rica, dançante e imersiva.

A inovadora mixagem em Dolby Atmos é um diferencial técnico que eleva a experiência do ouvinte. Essa tecnologia permite uma imersão de 360 graus, colocando a audiência no centro do universo sonoro da banda — uma escolha que reflete a proposta de Afrofusion psicodélica do trio, onde passado, presente e futuro se encontram em harmonia.

“Nós criamos Kafofo para ser um lugar seguro, um espaço sonoro onde o amor preto é celebrado com a leveza e a profundidade que ele merece”, define o trio . “A gente queria que a batida eletrônica conversasse com o calor dos instrumentos orgânicos, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo dançante e íntima. É uma trilha para se conectar, seja na pista ou a dois”, explica o guitarrista e produtor André Sampaio.

O single Kafofo é o cartão de visitas do novo álbum. A faixa, um afro house downtempo com elementos de ijexá e samba, traz uma declaração de amor afrocentrada. A letra, escrita pela vocalista Victória dos Santos, resgata palavras de origem bantu, como “cafofo” e “dengo”, reforçando a presença da herança linguística africana no vocabulário brasileiro.

“Trazer essas palavras para o centro da canção é um ato de celebração da nossa herança linguística africana”, afirma Victória. “É sobre reconhecer que a nossa forma de amar e de expressar carinho tem raízes profundas. E, claro, a inspiração veio de um lugar muito real. Eu compus Kafofo como quem entrega o coração pra alguém. Sabe aquela vontade de largar tudo e morar com a pessoa amada? Vênus em Câncer apaixonada é um perigo!”

A fusão de continentes se materializa na participação especial de Melo-T, produtor do Zimbábue radicado no Canadá e especialista em Afro Fusion e Amapiano.

Sesc Nova Música Convida: Mandinga Beat convida Larissa Luz

Show de Lançamento do álbum “Mandinga Beat Novo”

Data: 22 de outubro de 2025 (terça-feira)

Horário: 19h30

Local: Sesc Tijuca — Rua Barão de Mesquita, 539, Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: Gratuitos, com retirada antecipada na bilheteria do Sesc Tijuca (sujeito à lotação)

Classificação: Livre

