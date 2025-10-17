Foto: Rodrigo Pysi Julies celebra aniversário com a inédita 'Quando o Amor Chamar'

O cantor Julies, destaque do pop reggae nacional, está de volta com uma novidade: quase um ano após lançar a parceria com a Hevo84 ( Olha Pra Mim ), o artista acaba de lançar o single Quando o Amor Chamar , que tem produção de Zain - responsável por sucessos recentes do cantor como Quem Sabe , com Sofia Gayoso, além de hits de Anitta, Bruno Gadiol e ZAAC. A faixa está disponível nas plataformas de streaming e chega acompanhada de videoclipe.

Com uma vibe romântica e sensual, a letra reforça que o amor é para se viver de forma intensa e sem receio de perder. Julies assina a composição ao lado de Deko, Tales de Polli - vocalista do Maneva - e Tauã Cordel, filho de um dos maiores compositores brasileiros, Nando Cordel.





“A gente só vive uma vez (que se lembre)! Essa música nasceu para ser sentida no corpo e no coração. É uma canção que fala sobre coragem, sobre se jogar. Além disso, a canção celebra uma amizade bonita entre nós quatro (Tauã, Tales, Deko e eu). Fico muito feliz em tê-los para sempre marcados na minha história e na minha discografia”, diz Julies.

O novo som conta com masterização da Head Media, casa dos Los Brasileros - vencedores do Grammy e com mais três indicações a edição latina de 2025 com Carol Biazin e Marina Senna.

A faixa chega acompanhada de um clipe, dirigido por Rodrigo Pysi, diretor do DVD Acústico em São Paulo do Alma Djem - que contou com participação de Chimarruts, Atitude 67, Maskavo, Vitor Kley e mais. O cenário escolhido foi o sítio da família da atriz Giulia Gam, ex-Globo.

Sobre Julies

Expoente do pop reggae do Brasil, Julies é cantor e compositor, conhecido por letras carregadas de sentimento. Somando mais de 10 milhões de streams nas plataformas digitais, sua discografia é composta por Começo, Meio e Fim (2021), álbum com sucesso de público e crítica que ultrapassou a marca de 6 milhões de plays.

Em 2024, ele lançou o EP, contendo a faixa, o ReggaEmo ao lado da

Julies também tem ganhado destaque em suas composições. O artista é co-autor das canções Promete, Relaxar, A Soma e A Solidão , da banda Maneva. O cantor também assina a coautoria da música Amor além da Cama da banda Expressão Regueira, que ultrapassou a marca de 1 milhão de streamings no Spotify.

Confira Quando o Amor Chamar :



