Foto: Julio Souza Isix: inédito clipe 'Vicia' conta com looks de estilista de Naomi Campbell

Após se lançar no mercado com Me Adora , a ex-The Voice 2022 Isix apresentou sua nova faixa Vicia na última sexta (5) junto do clipe oficial com looks de Rapha Mendonça, estilista que tem trabalhos para Miley Cyrus e Naomi Campbell.

Isix, que conta com a parceria do styling Luan Carvalho, busca consolidar seu espaço no mercado pop, a sobrinha-neta dos veteranos globais Mauro Mendonça e Rosamaria Murtinho, traz uma faixa com a produção de Zain - que conta com trabalhos para Anitta e outros artistas.





“Eu escrevi ‘Vicia’, ao lado da Nath Audizio, para falar sobre essa energia que existe quando duas pessoas se conectam de um jeito intenso e quase impossível de resistir. É sobre química, e sobre não ter medo de assumir nosso próprio poder. Quis transformar essa sensação em algo dançante e magnético, que desse vontade de repetir, como um vício bom”, conta Isix.

Vicia , que conta com a direção de Vivi Moraes e Lucas Santos, foi filmado em atmosfera vintage, e mostra Isix como uma espécie de cartomante do pop. No enredo, ela oferece um elixir que transforma frequentadores de um bar em seguidores obcecados. A estética aposta em referências dos anos 1980, cores marcantes, dança e sensualidade. A personagem que a artista traz é cheia de sensualidade e reflete sua personalidade magnética.

“No videoclipe criamos um roteiro diferente, com história de pessoas que vão em busca de encontrar seu amor no mesmo dia com a poderosa Isix. Porém, ela acaba dando um elixir, que os fazem ficar viciados nela. O clipe tem conceito, cores, dança, sensualidade e impacto. Prende do início ao fim”, revela Isix.

Com foco na criatividade e em se mostrar presente na cena, Isix tem na agenda de lançamentos alguns projetos para construir seu nome no mercado pop, seja com shows autorais, parcerias, colaborações e outras surpresas para seus fãs.

Confira:



