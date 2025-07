Foto: Iscaio Marcos Freire brilha no Maior São João do Mundo com show gospel





O cantor gospel Marcos Freire subiu, na última quarta-feira (2), ao palco principal do São João 2025 no Parque do Povo. O artista, acompanhado pela consagrada Fernanda Brum, levou o louvor ao evento reconhecido como o maior festejo junino do planeta.

“ Que alegria poder fazer parte mais uma vez da noite de louvor e adoração onde acontece O Maior São João do Mundo. Agora nós estamos levantando um altar para Deus, o mais todo-poderoso de todo o mundo”, comemorou o cantor no Parque do Povo.





O show marcou a presença do segmento evangélico na programação da festa que, entre 30 de maio e 6 de julho, atraiu mais de 3 milhões de visitantes em 38 noites de festa.

Apesar de uma predominância tradicional do forró, a festa de Campina Grande(PB) também leva ao público outros gêneros como o arrocha, sertanejo, e até mesmo o rap. A cidade recebeu diversos nomes importantes como Mastruz com Leite, Limão com Mel, Xand Avião, Nattan e Wesley Safadão, além de artistas do sertanejo como Simone Mendes e a dupla Bruno & Marrone.

Nativo de Campina Grande, Marcos Freire vem conquistando espaço no cenário gospel nacional. Seu sucesso Yahweh Se Manifestará já ultrapassou a marca de 33 milhões de plays no Spotify. Além da música, o artista se destaca pelo trabalho social através do Instituto Baluarte, que já assistiu cerca de mil crianças em situação de vulnerabilidade no Brasil, Congo e Angola.

"O que foi isso? Não é mole não! A terra do forró virou a terra da unção. Amo vocês meus conterrâneos, meu povo cheio do Espírito Santo, da minha CAMPINA GRANDE!", escreveu o cantor em postagem no seu perfil do Instagram.

Fernanda Brum, sua parceira no palco, é consagrada como uma das grandes lendas da música gospel nacional. A artista soma quatro indicações ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa, com dois troféus conquistados.