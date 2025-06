Foto: Vinicius Garcia / @vgscriativo Após 'Estrela da Casa' da Globo, Gael Vicci lança o single de estreia 'Ping Pong'





Gael Vicci esteve na primeira temporada do reality Estrela da Casa da TV Globo e, desde então, tem preparado um novo capítulo de sua jornada musical.

Nesta sexta-feira (20) o cantor lança seu primeiro single desde que conquistou a 5ª colocação no programa: Ping Pong chega recheado de batidas pop e com sons do jogo de mesa para envolver qualquer um que dê play, além de uma letra carregada de sensualidade.





A produção ficou por conta do trio Los Brasileros - vencedores do Grammy ao lado de Karol G e produtores de hits de Jão, Anitta, Day Limns, Bruno Gadiol e outros artistas pop.

Os versos com duplo sentido despertam a curiosidade e desafiam a interpretação, brincando com palavras que escondem significados sutis. Na música, essa ambiguidade enriquece a experiência do ouvinte, permitindo múltiplas leituras e conexões emocionais, principalmente no refrão em que Gael canta "Hoje a gente vai brincar de ping pong, vai jogando (...) Saca forte, faz teu nome". E como toda boa música pop que se preze, tem que ter vocais poderosos.

O cantor usa e abusa de melismas e high notes em frases que apresentam sua representatividade preta e LGBTQIAPN+: "Ela transmite de forma animada e dançante a representação da bissexualidade, brincando com essa dualidade entre gêneros, além de marcar um início de uma nova era para mim. É o puro suco da música pop, com uma bela mistura de musicalidade, usando o duplo sentido de forma animada e uma batida fantástica. É também o meu primeiro trabalho de estúdio da vida, a primeira faixa que gravei. Assim que ouvi essa música, eu já curti o jeito que ela brinca falando sobre o jogo ‘Ping Pong’, mas, ao mesmo tempo, também fala sobre o jogo em um relacionamento” , explica Gael.

Gael: looks, vocais e atitude: produção audiovisual digna de estrela

Para a faixa que vai lançar o músico após a passagem pelo Estrela da Casa, não podia faltar um audiovisual de superestrela. Com a temática esportiva e looks cheios de sensualidade, Gael gravou o clipe de Ping Pong na ShubHouse, em São Paulo, e trouxe elementos que dialogassem com a bandeira da comunidade LGBTQIAPN+, além de convidados especiais e muita presença no vídeo. A direção é de Vinicius Garcia.

“Convidei alguns amigos e seguidores do Instagram para participarem. Queria ter pessoas importantes para mim e que acompanham o meu trabalho. Também contamos com a participação dos atores Júlio Oliveira e Andreia Viana, que fizeram parte do storytelling e do significado que a música tem para mim. Eles trazem a representatividade bissexual para o clipe. Fizemos questão de que todos estivessem confortáveis para que o resultado fosse o mais natural possível”, pontua.

Uma das novas apostas do pop nacional, Gael conta que alguns feats já estão planejados para um futuro breve e que o segundo semestre terá novas músicas para o público. Ping Pong abre os caminhos para esta série de lançamentos - este, em especial, como parte da comemoração do Mês do Orgulho LGBTQIAPN+.

Show de lançamento de 'Ping Pong'

Além do novo single, Gael Vicci fará nesta sexta-feira (20) um show de lançamento exclusivo de seu primeiro trabalho pós- Estrela da Casa . Além de suas novas músicas de trabalho, o cantor vai apresentar grandes sucessos de ícones da música brasileira como Iza, Gloria Groove e Marina Sena durante os 80 minutos em que estará no palco.

O Ping Pong Experience é um evento que promete transformar a pista em um verdadeiro palco de energia, movimento e conexão sonora. Entre as atrações da noite, além do set exclusivo de Gael Vicci, o line-up contará com DJs convidados e participações especiais como Traemme e Unna X.

“Nesta sexta-feira (20) lanço meu single e farei o primeiro show de lançamento, com exibição exclusiva do videoclipe, no Teatro Santa Cruz, em São Paulo. Vamos comemorar este mês tão importante para a comunidade. E em seguida, trabalharemos em mais surpresas para rechear o mundo de cor e música. Falar sobre bissexualidade neste single foi um jeito de pôr meu dedinho. Sou uma pessoa bi, então quis trazer essa mensagem com a música e o clipe. Achei importante referenciar isso já que estamos no mês do orgulho” , finaliza.

Gael Vicci - Ping Pong Experience (show + meet & greet)

Data: 20/06/2025 (sexta-feira), às 20h30

Local: Teatro Santa Cruz (R. Domingos de Morais, 2564 - Shopping Metrô Santa Cruz) - São Paulo-SP

Ingressos: de R$ 30 a R$ 80