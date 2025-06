Foto: Fábio Rickman Misaias Oliveira fala sobre "ficar velhinho junto" em novo single





Um dos maiores nomes da música cristã nacional, o cantor baiano Misaias Oliveira lançou nesta semana a música Ficar Velhinho com Você nos serviços de áudio. A faixa foi divulgada em comemoração ao Dia dos Namorados, trazendo na letra uma reflexão sobre amor e prosperidade.

Ficar Velhinho Com Você conta com produção de Tiago Oliveira, que também assina os teclados, percussão, mixagem e masterização; Guto Marks assina os violões; e o cello fica a cargo de Lucas Salatyel. A letra traz o conto de um casal que, logo no primeiro olhar, recebe uma confirmação divina de que o relacionamento será para sempre.





O videoclipe da música contou com a direção Diuliano Cardoso, que mesclou imagens geradas por ferramenta de Inteligência Artificial com cenas do cantor, cantando com seu violão, capturadas por Fábio Rickman.

Em nota, a música é definida como um “presente musical para embalar não somente o Dia dos Namorados, mas, sim, tornar especial até o dia mais simples da vida a dois daqueles casais que sonham em envelhecer juntos, guiados por Deus”.

Com 33 anos, Misaias Oliveira nasceu na cidade de Salvador, capital da Bahia. Desde cedo, ele cresceu em um ambiente musical e foi influenciado pelos pais a seguir está vocação. Durante a adolescência, o cantor se afastou do ambiente pastoral e se aproximou da música baiana, integrando bandas de axé e pagode.

O retorno do artista ao ambiente gospel aconteceu nos seus 19 anos, quando recebeu uma profecia que marcou seu futuro. De acordo com Misaias Oliveira, Deus lhe prometeu um CD com a condição de que fosse usado para louvor. Com um tempo, o cantor compreendeu e atendeu ao chamado. O ponto marcante na sua decisão aconteceu quando sua tia lhe presenteou com um violão, instrumento que se tornou fundamental em sua reconexão com a fé.

Confira: