Foto: Rodrigo Psy Com produtor do Charlie Brown Jr., NUNA anuncia a inédita 'Velha Jaqueta'





Promessa do pop rock nacional, a NUNA está mais afiada do que nunca e vem com tudo em Velha Jaqueta , faixa que chega ás plataformas digitais em 16 de maio e com produção assinada por Tadeu Patolla, o mesmo nome por trás de clássicos do Charlie Brown Jr.

A novidade vem acompanhada de Bruno Graveto, baterista da icônica banda de rock. O som vem carregado de peso, atitude e uma mensagem direta sobre mudança, liberdade e ruptura com o que não soma.





Com influências que vão de Pitty a CPM 22, passando pelo skate rock visceral do CBJR, a música traz um olhar intenso sobre transformações pessoais e é composta por Manu Fair, Sullivan, Nicko Farolli e Marcelo Ferrara, os integrantes da banda.

“A letra ‘Velha Jaqueta’ expressa sentimentos de insatisfação e busca por liberdade. A música reflete sobre um relacionamento que não alcançou seu potencial e decide partir, encontrando consolo na estrada. Ele rejeita rótulos e regras, preferindo enfrentar novos desafios. A música aborda temas de mudança, a busca por significado e a necessidade de se libertar de situações que não trazem realização”, revela a banda.

NUNA: Três atos em um

O single já chega com clipe — e não é qualquer um: sob a direção de Rodrigo Psy, que acumula colaborações de peso como videoclipes de Planta & Raiz, Alma Djem, Julies, entre outros, o vídeo foi gravado em três locações diferentes de São Paulo.

Cada cenário traduz uma fase distinta das transições abordadas na letra: da estagnação à ruptura, até o recomeço. A produção audiovisual reflete bem a intensidade e a urgência da faixa, traduzindo em imagens o desejo de seguir em frente.

Velha Jaqueta é o segundo lançamento de Nuna em parceria com Pattola, mas não para por aqui. Ainda este ano, a banda finaliza essa fase com mais um single e já iniciou um novo capítulo com o produtor Vini Nalon(de trabalhos com Luísa Sonza e Di Ferrero).