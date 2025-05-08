Foto: Reprodução / Spotify Avicii tem seu legado revisitado em vinil duplo





A Interscope Records , a Pophouse e os representantes legais do saudoso DJ e produtor Avicii (1989-2018) anunciam o lançamento de Avicii Foreve r, um álbum de compilação com 19 faixas essenciais do catálogo icônico do artista, bem como a nova música Let's Ride Away com Elle King .

De acordo com informações do site Vinews , este lançamento especial homenageia o impacto e a influência duradouros de Tim Bergling , mais conhecido mundialmente como Avicii.





Apresentando sucessos adorados como Wake Me Up, Levels, Heart Upon My Sleeve (com Imagine Dragons ) e mais, Avicii Forever captura o espírito e o som que o tornaram um fenômeno global.

O álbum de compilação também inclui a nova faixa, Let's Ride Away, que mostra o som desafiador de gêneros do Avicii , misturando elementos folk e eletrônicos com os vocais poderosos de Elle King .

Foto: Universal Music / EMI Avicii tem seu legado revisitado em vinil duplo





Avicii Forever estará disponível em formato físico para o mercado internacional a partir de 16 de maio e já está em pré-venda em seu site oficial pela Universal Music , via EMI , pelo valor de US$ 43,99 (cerca de R$ 248 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).



Confira o conteúdo completo de Avicii Forever em vinil duplo :

1. Wake Me Up

2. Levels

3. Let’s Ride Away (com Elle King )

4. The Nights

5. Waiting For Love

6. Without You (com Sandro Cavazza )

7. SOS (com Aloe Blacc )

8. Hey Brother

9. Lonely Together (com Rita Ora )

10. I Could Be the One ( Avicii vs Nicky Romero )

11. Silhouettes

12. Fade Into Darkness

13. You Make Me

14. The Days

15. For A Better Day

16. Addicted To You

17. Friend of Mine (com Vargas & Lagola )

18. Broken Arrows

19. Heart Upon My Sleeve (com Imagine Dragons )

20. Heaven

