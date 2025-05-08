Avicii tem seu legado revisitado em vinil duplo

A Interscope Records , a Pophouse e os representantes legais do saudoso DJ e produtor Avicii (1989-2018) anunciam o lançamento de Avicii Foreve r, um álbum de compilação com 19 faixas essenciais do catálogo icônico do artista, bem como a nova música Let's Ride Away com Elle King .
De acordo com informações do site Vinews , este lançamento especial homenageia o impacto e a influência duradouros de Tim Bergling , mais conhecido mundialmente como Avicii.
Apresentando sucessos adorados como Wake Me Up, Levels, Heart Upon My Sleeve (com Imagine Dragons ) e mais, Avicii Forever captura o espírito e o som que o tornaram um fenômeno global.
O álbum de compilação também inclui a nova faixa, Let's Ride Away, que mostra o som desafiador de gêneros do Avicii , misturando elementos folk e eletrônicos com os vocais poderosos de Elle King .
Avicii Forever
estará disponível em formato físico para o mercado internacional
a partir de 16 de maio
e já está em
pré-venda em seu site oficial
pela Universal Music
, via EMI
, pelo valor de US$ 43,99
(cerca de R$ 248
no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).
Confira o conteúdo completo de Avicii Forever em vinil duplo :
1. Wake Me Up
2. Levels
3. Let’s Ride Away (com Elle King )
4. The Nights
5. Waiting For Love
6. Without You (com Sandro Cavazza )
7. SOS (com Aloe Blacc )
8. Hey Brother
9. Lonely Together (com Rita Ora )
10. I Could Be the One ( Avicii vs Nicky Romero )
11. Silhouettes
12. Fade Into Darkness
13. You Make Me
14. The Days
15. For A Better Day
16. Addicted To You
17. Friend of Mine (com Vargas & Lagola )
18. Broken Arrows
19. Heart Upon My Sleeve (com Imagine Dragons )
20. Heaven