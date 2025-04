Foto: Julio Andrade Estúdio Walkabout eleva nível musical no Rio de Janeiro





O Rio de Janeiro ganhou há pouco tempo um estúdio de altíssima qualidade em pleno Andaraí.

Fruto da parceria entre o executivo musical Christopher Moore – ex-CEO da Domino’s Pizza no Reino Unido – e o saxofonista, compositor e produtor musical Glaucus Linx(Mick Jagger, Elza Soares, Isaac Hayes, Salif Keita, Lobão, Nelson Sargento, Banda Black Rio e tantos outros), o estúdio chegou para trazer um novo padrão de qualidade para as gravações, produções e pós-produções da cidade.





Com dois anos de funcionamento, o estúdio já nasceu preocupado em estabelecer um alto padrão de qualidade, aliando equipamentos de ponta, profissionais experientes e capacitados, além de escolhas musicais bem trabalhadas, a partir de uma criteriosa análise de talento artístico.

Neste período de funcionamento, o Walkabout já gravou 11 projetos musicais bem sucedidos, de nove estilos diferentes. Entre eles, bossa nova, rock and roll, soul music, instrumental, eletrônica, hip hop e metal.

Todas as etapas da gravação são realizadas no próprio estúdio, como uma forma de manter um padrão estético e um alto rigor técnico. Uma produção completa leva, em média, 5 meses para ser finalizada com toda a excelência necessária.

“Este é um projeto que eleva a qualidade técnica dos artistas brasileiros, possibilitando que eles desenvolvam da melhor forma possível seus trabalhos e possam expressar os sentimentos que tanto desejam nas canções”, resume Moore.

“Nestes 40 anos de carreira musical, aprendi que o papel de um produtor é fazer com que o artista brilhe com seu talento. E é isso que fazemos no Walkabout. Dar todo o suporte técnico e artístico para desenvolver e ampliar a verve do artista” , complementa Linx.

O nome do estúdio é uma brincadeira linguística com o nome do bairro que o hospeda. Walkabout seria, ao pé da letra, a tradução para Andaraí. O espírito irreverente e a alma bem-humorada da dupla Moore e Linx ditam as regras de convivência do espaço.

“A gente trabalha com música e com artistas que estão seriamente comprometidos com a qualidade de sua obra e com a mensagem que querem passar ao público. Nossa filosofia é manter um alto grau de profissionalismo, mas também um lugar saudável e com muita camaradagem para que tudo isso flua da melhor forma possível” , pontua Christopher Moore.