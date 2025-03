Foto: Divulgacao Com ex-vocal do Cidade Negra, banda Afrodizia anuncia a inédita 'Ficção'





Um dos grandes expoentes do reggae brasileiro no exterior, o Afrodizia lança nesta sexta-feira (21) a inédita Ficção , que marca a estreia de Alê Massau nos vocais do grupo.

Com passagens por bandas como Cidade Negra, Preto Massa e Berimbrown, o cantor apresenta sua credencial como um dos grandes frontmans da música nacional, em um casamento perfeito com os novos companheiros Pri Cantarelli(teclado), Tony Sheen(bateria), Diogo Morgado(guitarra) e Edward Sub(baixo).





Ficção conta com as participações de I-Dren Artstrong, um dos maiores expoentes do reggae filipino, Ricardo Herz e DJ Samuca.

O single tem a produção musical assinada pelo austríaco Michi Ruzitschka e pela lenda jamaicana Junior Marvin(Bob Marley and the Wailers).

Dirigido por Rodrigo Rímoli, o videoclipe de Ficção ganhou um roteiro de curta-metragem, que aborda o sentimento de uma comunidade que enfrenta diariamente o medo e a insegurança que chega sem avisar.

Ficção é mais uma amostra de Reggaelização , um projeto grandioso que conta com a participação de 18 grandes nomes da música, de 1 1 países diferentes e envolvimento de todos os continentes. O álbum ganha vida, single a single, como uma grande viagem pelo mundo, trazendo a brasilidade da Afrodizia, aliada à força e energia de muitas vozes importantes que se somam em um grande movimento de cultura de paz.

Cada single nasce com um documentário, com uma ilustração e um videoclipe que retrata toda a concepção do projeto.

Participam do álbum nomes como Carlinhos Brown, Chico César e Cidade Verde Sounds(Brasil), Quique Neira(Chile), Queen Omega(Trindade e Tobago), Dean Fraser, Rica Newell, Luciano e Junior Marvin(Jamaica), Peetah Morgan e Big Mountain(EUA), Pato Banton(Reino Unido), Isiah Shaka(França), Lord Alajiman e Ombre Zion(Senegal), Young Mbazo(África do Sul), I-Dren Artstrong(Filipinas) e House of Shem(Nova Zelândia).

Completando 25 anos de carreira, o Afrodizia foi formado em Maringá(PR), mas radicou-se em Itanhaém(litoral de São Paulo) onde consolidou sua carreira. Com quatro álbuns lançados ( Todas as Tribos, Mutação, Peace e Mutación ), o grupo atualmente trabalha em Reggaelização .

Com três turnês europeias e mais de 80 shows internacionais, incluindo alguns dos principais festivais como o Montreux Jazz Festival, o coletivo se consolidou como um dos maiores expoentes do reggae brazuca no exterior.

A música do Afrodizia alcançou destaque nas principais notícias nacionais e internacionais do reggae, além de destaque nos principais veículos de comunicação do país como TV Globo( Encontro, Domingão, Vídeo Show ), MTV, Multishow, Music Box Brasil, Folha de São Paulo, entre outros.