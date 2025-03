Foto: Reuters / Creative Commons Os milhares de artistas que ficaram milionários com o Spotify





O Spotify divulgou na última semana, o seu relatório anual intitulado Loud & Clear com dados comerciais obtidos em 2024 e os resultados foram surpreendentes para o mercado musical .

De acordo com a plataforma de streaming, quase 1.500 artistas geraram mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões no câmbio atual) em royalties , sendo que, 80% nem sequer entraram com uma faixa no chart Spotify Global Daily TOP 50 no ano passado.





Ou seja, artistas que não fazem parte do mainstream , conseguiram ter uma excelente remuneração somente com sua base de fãs, que colaboraram com o engajamento em suas obras, reverberando essas músicas em outras plataformas de vídeo como o TikTok e YouTube .

Outro ponto importante do Loud & Clear do Spotify , é que esses mesmos artistas que geraram mais de US$ 1 milhão em receitas, distribuíram suas músicas em 17 idiomas diferentes . Outros, que geraram menos de US$ 100 mil em royalties( R$ 565 mil no câmbio atual) são artistas de outros 50 idiomas .

Ao todo, o Spotify pagou aos criadores de conteúdo de sua plataforma US$ 10 bilhões em 2024 . Ou seja, é a empresa de streaming que mais pagou royalties no mercado , um crescimento 10 vezes superior ao mesmo relatório de 2014.



Curiosamente, esse assunto de pagamento de direitos autorais realizado pelo Spotify sempre esteve em pauta no mercado pelas suas controvérsias .

A discussão mais recorrente sobre este tema desde sua fundação desde sua fundação em 2006 por Daniel Eik é se os valores pagos pela plataforma de streaming são justos e até mesmo na série sobre a empresa na Netflix , que ganhou o título no Brasil de Som na Faixa - em tempo: vale muito a pena assistir - tal assunto é abordado com veemência.