Foto: Reprodução / Threads Threads + música: Instagram anuncia inédito recurso para postagens





De acordo com informações do TechCrunch, a rede Threads, do Instagram, deverá contar em bteve com um recurso para adicionar músicas às postagens, similar ao modelo utilizado por outros aplicativos da Meta, como Instagram e Facebook.

Contudo, os testes que estão sendo realizados pela plataforma não são públicos.





Tal novidade vem de encontro com os acordos assinados entre a Meta e às gravadoras Universal Music e Warner Music em 2024, que envolve o licenciamento de músicas de ambas empresas, prevendo a utilização de seus catálogos até mesmo no Threads.

O Threads segue em franco crescimento e encerrou 2024 com mais de 300 milhões de usuários ativos mensais. Além disso, a plataforma conta com 100 milhões de usuários ativos diários.

Porém, por mais superlativos que pareçam, esses números ainda são pequenos se comparados com as audiências do Instagram e Facebook.