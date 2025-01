Foto: Creative Commons O eterno clássico: letra de 'Mr. Tambourine' de Bob Dylan vai a leilão nos EUA





Um manuscrito original do clássico Mr. Tambourine do lendário cantor e compositor norte-americano Bob Dylan foi leiloado nos EUA pelo valor de US$ 508 mil(um pouco mais de R$ 3 milhões no câmbio atual).

As duas folhas amareladas, contendo três rascunhos datilografados da música junto com notas manuscritas de Bob Dylan, foram a um leilão organizado pela Julien's Auctions no Musicians Hall Of Fame and Museum na icônica cidade de Nashville, no Tennessee (EUA) no último sábado (18).





Acredita-se que esses manuscritos tenham sido digitados em março de 1964 na casa de Al Aronowitz, pioneiro jornalista de rock. Esse documento mostra o processo criativo de Dylan, enquanto ele passava a noite refinando as letras na máquina de escrever de Aronowitz.

Além dos manuscritos, o leilão da Julien's Auctions também contou com 60 peças da história da música, incluindo 50 delas do arquivo pessoal de Al Aronowitz. Ao todo, foram arrecadados quase US$ 1,5 milhão(cerca de R$ 8,8 milhões) com as vendas de todo esse material.

"Minha família e eu estamos emocionados com o leilão" , disse o filho de Al, Myles Aronowitz. "Esses itens eram evidências do lugar único e íntimo que meu pai tinha na história musical e cultural com seu bom amigo Bob Dylan e todos os outros artistas icônicos de sua época".

E continuou: "Somos gratos à Julien's por ajudar a trazer o legado e a importância cultural do meu pai de volta aos olhos do público. A Julien's Auctions fez uma pesquisa extensa e comprometeu enormes recursos e experiência no trabalho

promocional necessário para levar esses artefatos a um leilão bem-sucedido."

O leilão acontece em meio ao lançamento de Um Completo Desconhecido , a cinebiografia que revisita toda a trajetória de Bob Dylan, estrelada pelo ator Timothée Chalamet.