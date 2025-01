Foto: Domínio público Apple Music diz que apenas 1% de seus streams são manipulados





Durante a conferência Music Ally Connect realizada em Londres na última semana, o executivo da Apple Music, Bryce Mclaughlin, responsável por parcerias musicais e programas de negócios, fez uma apresentação para discutir o combate contra a fraude musical e a manipulação de streaming.

Mclaughlin explicou que o tema tem sido importante para a Apple Music, mas que eles evitam falar em público: “Este é um tópico muito importante para a indústria hoje. Não é um tópico novo para nós na Apple Music: é algo em que estamos focados há muitos anos… mas é algo sobre o qual não falamos publicamente. Vamos mudar isso hoje”, disse o executivo.





“Quero tirar uma dúvida comum do caminho. Quão grande é a manipulação de stream na Apple Music? Bem, no Apple Music, menos de 1% de todos os streams são manipulados. E, de fato, esse número está bem abaixo de 1%. Geralmente fica em cerca de 0,3% dos streams globais", revelou.

Bryce Mclaughlin continuou sua apresentação explicando que o baixo número de streams não manipulados não acontecem por "coincidência" : “Isso não é por acidente ou coincidência. A manipulação de stream no Apple Music é pequena porque estamos ativamente focados nessa questão há anos” , encerrou.

Tal discussão chega na esteira do anúncio do rival Spotify, que revelou que seus pagamentos representavam apenas cerca de US$ 60 mil(cerca de R$ 300 mil no câmbio atual) dos mais de US$ 10 milhões( R$ 59 milhões) em royalties gerados naquele caso.

Em 2024, um dinamarquês foi preso acusado de ganhar US$ 635 mil com streaming fraudulento. Outro caso de infração aos direitos autorais aconteceu nos EUA onde um réu é acusado de arrecadar mais de US$ 10 milhões por criar uma vasta quantidade de música gerada por Inteligência Artificial.