Foto: Simon Davison / Creative Commons Adeus aos palcos: Sammy Hagar, ex-Van Halen, confirma aposentadoria





Sammy Hagar, ex-vocalista das bandas Van Halen e Montrose, anunciou nos últimos dias que deixará de realizar turnês.

O cantor de 77 anos e voz de clássicos como Dreams, Why Can't This Be Love, Right Now e Not Enough , diz que está cansado de viajar e quer fazer apenas shows e residências que lhe permitam ficar em um só lugar.





"Acho que não quero mais sair em turnê" , afirmou Sammy Hagar ao Las Vegas Review-Journal. "Odeio dizer isso, porque não quero irritar meus fãs. Vou sair e fazer um show único e fazer coisas assim, mas a residência vai me dar uma boa extensão da minha carreira. É isso que espero..."

Sammy Hagar também falou sobre sua próxima residência em Las Vegas(EUA), que acontecerá entre os dias 30 de abril e 17 de maio no Dolby Live at the Park MGM.

"Com isso (a residência), não preciso viajar, não preciso desfazer as malas, fazer as malas e pegar um avião todos os dias. Sabe, na minha idade, dói meus ombros fazer tudo isso. E eu tenho que atuar. Eu sou um artista, no final das contas. Eu continuo dizendo ao meu empresário: 'Não faça nenhuma turnê, deixe-me fazer esta residência'. Se eu gostar o suficiente, farei outra. E se for bem-sucedido, farei outra, e posso espremer mais alguns anos da minha carreira" , concluiu.

Sammy Hagar é reconhecido com um dos maiores vocalistas da história do rock. Sua trajetória iniciou no inicio dos anos 1970 como vocalista da banda Montrose. Dali em diante em seguiu para uma bem sucedida carreira solo emplacando

o hit I Can't Drive 55 em 1984. Um ano depois, ele entrou para o Van Halen onde ficou até 1996, retornando em 2003.



Relembre alguns sucessos do Van Halen sob a voz de Sammy Hagar: