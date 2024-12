Foto: Divulgação / Deezer Destaque | Coluna Marcelo de Assis | Rosé, do Blackpink, inova com experiência Interativa no TikTok





Taylor Swift , a artista mais ouvida na plataforma de streaming da Deezer no mundo em 2024, nasceu em 13 de dezembro de 1989 , completando 35 anos nesta sexta-feira.

A cantora, compositora e produtora musical é dona de inúmeros hits, turnês de grande escala e diversos feats que renderam algumas das maiores premiações da indústria ao longo dos anos, se tornando um dos maiores cases de sucesso no século XXI .





Para celebrar a vida e carreira de Taylor , a Deezer divulgou t rês fatos surpreendentes sobre a artista.

O primeiro : entre as músicas mais ouvidas no último ano, a marca constatou que entre as 10 músicas mais ouvidas de Taylor Swift pelos assinantes da plataforma em 2024, três delas são do álbum The Tortured Poets Department, lançado este ano pela Universal Music , via Republic Records.

A conferir:

1. Fortnight

2. Cruel Summer

3. Anti-Hero

4. Shake It Off

5. Blank Space

6. Cardigan

7. Don’t Blame Me

8. I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)

9. Who’s Afraid of Little Old Me?

10. I Can Do It With a Broken Heart

O segundo: Conhecido como "swifties" , Taylor Swift também conta com uma grande fanbase no Brasil , fazendo, inclusive, com que ela conquistasse o recorde de artista com maior público na história do estádio Allianz Parque em São Paulo . Foram mais de 50 mil pessoas por show em sua passagem com a turnê The Eras Tour em 2023.

Além disso, os fãs brasileiros são super engajados e se mobilizam de várias formas. Prova disso é que ela recebeu uma homenagem a qual disse ser a ação mais incrível que já fizeram por ela: O Cristo Redentor foi personalizado com uma mensagem que dizia "Welcome to Brasil".

Os ouvintes da cantora, na Deezer, residem em sua maioria nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília . Entre eles, 51% são mulheres e 48% são homens , principalmente na faixa etária de 18 a 35 anos .

O terceiro: Taylor Swift conta com grandes recordes na carreira e na Deezer não é diferente: no dia 19 de abril , por exemplo, a popstar apresentou um pico de reproduções com o lançamento do álbum T h e Tortured Poets Department . Nesse dia foi registrado um aumento de 235% streams em relação ao dia anterior.