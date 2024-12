Foto: Creative Commons Decisão judicial: música de Adele é retirada de streaming por suposto plágio





De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo , a faixa Million Years Ago , lançada originalmente pela estrela britânica Adele em 2015 como parte do álbum 25 , não poderá mais ser reproduzida e comercializada no Brasil e no exterior se não houver autorização do compositor brasileiro Toninho Geraes .

A determinação da suspensão da faixa foi dada pela Justiça do Rio de Janeiro , sob a pena de multa de R$ 50 mil .





Ainda de acordo com a Folha , a suspensão da música cabe recurso .

A determinação da Justiça do Rio deve ser acatada pelas plataformas de streaming musicais que deverão retirar a faixa imediamente de seus catálogos. Contudo, Million Years Ago ainda estava disponível na noite deste domingo (15). O detalhe é que a retirada da faixa só pode acontecer depois que os serviços

forem notificados oficialmente pela justiça .

A publicação também reporta que a gravadora Sony Music , que representa Adele globalmente, não comentou o caso .

A sentença, proferida pelo juiz Victor Augustin Cunha , do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro , informa que Million Years Ago tem em seu conteúdo indícios de "quase integral consonância melódica" com a faixa Mulheres , de Toninho Geraes , que se tornou grande sucesso na voz do lendário sambista

Martinho da Vila .

Geraes pede R$ 1 milhão de indenização à Adele e ao produtor Greg Kurstin .

Também estão incluídas no processo as empresas Universal Music (possívelmente a divisão de publishing ) e Sony Music .