Nirvana em alta: 'Nevermind' e 'In Utero' vencem prêmios nos EUA





Dois grandes discos do Nirvana , uma das maiores bandas da era "grunge" do rock nos anos 1990, acabam de receber prêmios nos EUA pelo seus sucessos comerciais no atual século .

Trata-se de Nevermind , o segundo álbum de estúdio do Nirvana , lançado em 1991, e de In Utero , o disco final da banda formada por Kurt Cobain (1967-1994), Krist Novoselic e Dave Grohl , lançado em 1993.





Nevermind , conquistou um Disco de Diamante pelo sucesso de Smells Like Teen Spirit , que vendeu mais de 10 milhões de cópias em solo norte-americano . Já Come As Your Are , alcançou o status de Platina quíntupla ; Lithium , recebeu platina tripla ; In Bloom , com Platina dupla e Something In The Way , recebeu uma certificação de Platina Simples .

As faixas Polly, Breed e Drain You , que também impulsionaram o sucesso de Nevermind conquistaram um Disco de Ouro cada.

Todas as certificações foram conferidas pela RIAA nos EUA, que, por sua vez, também concedeu Platina Sêxtupla a Nevermind pelas 6 milhões de cópias vendidas no país .

You Know You're Right , a faixa póstuma do Nirvana , também ganhou um Disco de Ouro . Ela foi lançada em outubro de 2022 pela Geffen Records como parte da compilação Nirvana .