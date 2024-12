Foto: Leo Aversa Som Livre lança álbum com as primeiras músicas de Djavan





A gravadora Som Livre anunciou o lançamento do projeto Origem , que revisita a obra do cantor e compositor Djavan , um dos mais importantes e criativos artistas da história da MPB, com 12 músicas de sua fase inicial .

Este projeto apresenta material que antevia o seu primeiro LP autoral A voz, o violão e a música de Djavan (1976).





O projeto, que pode ser considerado “o disco antes do primeiro disco”, já está disponível em todas as plataformas digitais.

Entre as faixas, até o momento inéditas no digital, estão algumas composições do início de sua carreira, além de canções que o artista interpretou em trilhas de novelas , coletâneas de sucesso da época , projetos de carnaval e compactos – hábito que as gravadoras cultivavam no início dos anos 1970.

Origem carrega em si a história de uma relação rápida e intensa entre um novo artista e uma gravadora também nascente. Enquanto Djavan galgava seu espaço na cena real da música popular através de seu talento inebriante, a Som Livre lançava o primeiro grande artista formado por ela a partir das trilhas de novelas - mas não só. Como era de costume na época, a gravadora encomendava especialmente as trilhas sonoras aos compositores , cenário ideal para o surgimento de novos nomes, e Djavan foi o maior deles.

“Esse disco, apesar de mostrar o jovem cantor e compositor, já traz uma ideia clara da personalidade musical, tanto nas canções próprias, conduzidas pelas levadas de violão bem singulares, como na maneira autoral de cantar músicas que foram escritas por outras pessoas. A página em branco de uma carreira ao mesmo tempo sofisticada e muito popular!" , comenta Max Viana , filho do Djavan e responsável por conduzir o processo de remasterização das músicas .

A partir de então, o jovem maceioense teve a chance de gravar músicas de compositores já consagrados, como Qual é? de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle , trilha sonora da novela Os Ossos do Barão ; Calmaria e Vendaval de Toquinho e Vinicius de Moraes , trilha de Fogo Sobre Terra ; e Presunçosa , da dupla Antônio Carlos e Jocafi para Supermanoela .

Assim, entre o final de 1973 e o começo de 1975, de Os Ossos do Barão a Cuca Legal , era impossível ligar em uma telenovela exibida pela Rede Globo e não ouvir a voz marcante de Djavan .

Para além das trilhas sonoras, o artista também gravou na Som Livre outras quatro faixas que integrariam coletâneas das paradas de sucesso. Dessa forma, deu vida a Samba da Volta , outra parceria entre Toquinho e Vinicius de Moraes ; A Escola e No Silêncio da Madrugada , dois sambas de Luiz Ayrão em medley ; Anastácio (Samba-enredo Para um Sambista Morto ), de César Costa Filho e Walter Queiroz; e a marcha Olá , de Catulo de Paula .

Com essas faixas somadas à experiência de palco adquirida nas noites do 706 , Djavan finalmente chegou ao festival Abertura , realizado em 1975.

“Fazer parte da história de um artista como o Djavan nos dá um tremendo orgulho na Som Livre. A vida da gravadora e do artista tiveram grandes interseções juntas. Ter lançado seu disco de estreia, na década de 70, e agora trazer suas primeiras gravações, ainda inéditas no digital, de músicas feitas por renomados compositores para a voz do Djavan em novelas que marcaram época, reunidas em um único projeto, é poder não só reviver essa linda fase, como também levar às novas gerações o que o Djavan sempre foi e é para música brasileira, um gênio atemporal com o dom da arte", comenta Daniela Barcellos , Gerente Comercial Digital da Som Livre .



Djavan complementa: "Os compositores da década de 1970 tiveram muita influência no meu trabalho de composição que se seguiu. Isso evidentemente em uníssono com tudo o que eu passei a ouvir dali pra frente. Eu sempre ouvi muito, eu sempre ouvi de maneira a poder abranger toda a minha sede pela diversificação. E, a partir daí, a minha música, a minha composição, foi ganhando novos horizontes. Foi crescendo exatamente por causa desse início e por causa de tudo que eu buscava ouvir".

